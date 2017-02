Par Georges Lane le lundi 23 janvier 2017, 15:17 - Dernières









Paris, le 23 janvier 2017.

















Il est un fait économique incontesté que ce qu'on dénomme "monnaie" - "argent" quand on se moque de la signification des mots, comme en France (cf. ce texte de novembre 2014) - a été inventé par les gens.



Pour faire quoi ?



Le consensus se disperse dans l'instant pour répondre à la question.

Laissons-le de côté un instant.



L’€uro est, pour une majorité de gens, une "monnaie réglementée régionale" récente à l’échelle de l’histoire.



L’€uro pour faire quoi ?



Le consensus est que sa gestion étatique doit promouvoir la croissance économique des pays membres de la "zone €uro".



La réalité passée de ce fait a été pour le moins discutée (cf. ce texte de janvier 2013 ou celui-ci de mars 2016), mais peu importe.

Peu importe, en particulier, l’évolution passée du prix de l’€uro en dollar des Etats-Unis d’Amérique de 1999 à 2016 (cf. graphique ci-dessous).







Source : https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU





Et la perspective que l’€uro perdure est bien évidemment discutable.



Reste que le consensus s’articule sur une erreur qu’il faut dénoncer : l’existence de l’€uro n’a rien à voir avec sa gestion étatique et les prétendus effets de celle-ci sur le développement économique.



Le consensus doit s’articuler sur les coûts qu’ils cachent, qui rejoignent la question originelle de l’existence de la monnaie, et dont peu de gens parlent.

Qu’on le veuille ou non, à son aube, l’€uro a amoindri des coûts de la situation économique de chacun, de l’acte d’échange et de l’intermédiaire des échanges qu’il est.



Si la structure de ces coûts vient à disparaître dans les espérances des gens, il disparaîtra au profit d’un ou plusieurs autres intermédiaires des échanges, inconnus aujourd'hui...





1. Ludwig von Mises et la théorie de la monnaie.



Ludwig von Mises a eu l'occasion de faire le point sur ce qu'on avait dit sur le sujet de la monnaie jusqu'au début du XXème siècle, dans un article de journal scientifique de 1917-18 (cf. ce

).





Soit dit en passant, on ne peut que regretter que les historiens de la pensée économique fassent peu de cas de cet article (cf. Fand D.I. (1970), "A Monetarist Model of the Monetary Process", Journal of Finance, pp. 275-289).









Pour autant, il n'a pas mis le doigt sur la cause de la monnaie exprimée en termes économiques, à savoir "amoindrir le coût de la situation où chacun se trouve et le coût de son action d'échange avec quoi il essaye d'amoindrir ces deux coûts".



Mises a fait référence à la notion de "pouvoir d'achat", ce qui est, selon moi, une expression de rhétorique au mauvais sens du terme (cf. ce texte d'octobre 2014 ou celui-ci de mai 2015 ).





2. Le coût de sa situation économique.



En effet, pour changer la situation économique dont ils ne sont pas satisfaits, pour amoindrir le coût qui lui est donné par chacun, les gens agissent, mènent des actions étant donné à la fois l'abondance des actions qui s'offrent à eux ou qu'ils imaginent, les méthodes et la succession nécessaire d'une action l'une après l'autre.



Bref, les actions suivies visent à améliorer la situation a priori insatisfaisante, la "valeur", et à amoindrir son coût, autre "valeur":



A cette occasion, il a pu remettre en cause l'idée absurde, infligée à longueur de temps que "la monnaie était politique" et qu'elle devait être monopole privilégié des hommes de l'état - ce propos est au cœur de l'€uro...-.Pour autant, il n'a pas mis le doigt sur la cause de la monnaie exprimée en termes économiques, à savoir "amoindrir le coût de la situation où chacun se trouve et le coût de son action d'échange avec quoi il essaye d'amoindrir ces deux coûts".Mises a fait référence à la notion de "pouvoir d'achat", ce qui est, selon moi, une expression de rhétorique au mauvais sens du terme (cf. ceEn effet, pour changer la situation économique dont ils ne sont pas satisfaits, pour amoindrir le coût qui lui est donné par chacun, les gens agissent, mènent des actions étant donné à la fois l'abondance des actions qui s'offrent à eux ou qu'ils imaginent, les méthodes et la succession nécessaire d'une action l'une après l'autre.Bref, les actions suivies visent à améliorer la situation a priori insatisfaisante, la "valeur", et à amoindrir son coût, autre "valeur":

« Bastiat l'avait dit plusieurs fois expressément : c'est dans l'amoindrissement successif de la valeur que le progrès de l'humanité consiste. » ( Asser, 1893, p.344)