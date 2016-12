et c'est sous le nom de concurrence que la triste victime est conduite à l'autel, aux applaudissements de la foule tendant ses bras aux liens de la servitude." (



La liberté ou la concurrence, conséquence du droit naturel de la propriété et de la responsabilité, se réglemente, se limite, mais ne se détruit pas.

Limitée ou de plus en plus limitée par tel ou tel moyen, elle fait supporter à chacun un coût de plus en plus élevé qui fait espérer ou annonce l'abandon inéluctable de la réglementation en question.

Entre temps, elle acquiert une autre face qui surgit sous les traits de ce qu'on dénomme "marché noir".



Bref, la liberté ou la concurrence en matière d'intermédiaire de l'échange, si on préfère, la liberté ou la concurrence monétaire existe toujours.

Et il faudrait que les autorités monétaires, d'où qu'elles soient, fussent à son écoute plutôt que veuillent l'ignorer sous prétexte que la monnaie est aujourd'hui, apparemment, toujours emprisonnée par leurs rêts.

Même les dirigeants de l'U.R.S.S. s'y étaient résolus avant que disparaisse celle-ci.



J'écris "apparemment" étant entendu qu'en matière monétaire aussi, nous sommes entrés dans l'ère numérique avec la "





6. L'innovation libératrice.



Car une grande conséquence de la liberté ou de la concurrence, limitée ou non, réduite à des marchés plus ou moins noirs, est l'innovation.



Et le plus souvent, en science économique par exemple, c'est dans les domaines où la réglementation est la plus grande que l'innovation éclate.

A défaut de chercher à s'affranchir des règles que la réalité impose et qu'on ignore ou ne cerne pas directement ou bien, au moins chercher à s'affranchir de celles que les prétendus omniscients ou protecteurs auto déclarés que sont banques centrales et autres trésors publics infligent.





7. La sanction du mépris de l'innovation.



Le refus ou la négligence de la connaissance de l'innovation financière depuis au moins une trentaine d'années a conduit des dirigeants de banques de second rang ou d'intermédiaires financiers à faire n'importe quoi, à ne pas faire ce qu'ils auraient du faire s'ils avaient su – certains l'ont reconnu – et à provoquer ainsi l'ajustement économique que nous subissons depuis 2007.



De même, le refus ou la négligence de la connaissance de l'innovation en matière de monnaie depuis, là encore, au moins trente ans – cf. par exemple, Hayek, F. (1978),

Et cela ne pourra que provoquer un ajustement économique autrement désastreux que celui que nous vivons depuis quelques temps.



Quand ?

S'il n'y a pas une réaction salutaire rapide, l'avenir le dira d'ici peu.







