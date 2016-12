Cinquante ignares répètent en chœur une méchanceté absurde mise en avant par un plus ignare qu’eux ; et pour que cette méchanceté abonde dans le sens de la vogue et des passions du jour, elle devient axiome. » (Bastiat, 1850, chap.6, p.500)



Tel est le constat que dressait Frédéric Bastiat en 1850.



Le phénomène de formation d’une opinion a-t-il changé en plus d’un siècle et demi ?



Malgré les apparences, il est le même.



4.A. Quelles sont les apparences ?



Depuis quelques décennies, des recherches sur le sujet ont été menées et ont conduit les



Ces notions permettent d’expliquer de façon discursive, sans vague, et donc de façon moins abrupte, ce qu’a écrit Bastiat.

En d’autres termes, des chercheurs sont parvenus à mettre le doigt sur des éléments internes et constitutifs du phénomène sans remettre en question son effet, l’axiome.



4.B. Quelle est la réalité ?



Il n’est plus question d’ "ignares", mais de scientifiques ou de prétendus tels, de protecteurs de ceci ou cela auto déclarés et a priori omniscients….



Il n’est plus question de "méchancetés", mais de concepts dénaturés comme ceux de "monnaie", "créance" ou "droit" par le qualificatif "faux", et celui d’"actif" par le qualificatif "toxique".



Bref, la monnaie n’est pas magique comme une opinion voudrait le faire croire à une autre opinion, jusqu’à présent abusée par ses soins.



La monnaie est un processus d’innovation économique majeur dont il faudrait que chacun ait conscience.

Le processus est perverti par les manipulations incessantes des hommes de l’Etat qui s’en sont donnés le monopole par la violence, en toute cécité sur le coût, et dont le législateur devrait abroger le monopole.





En ce début de nouvelle année, on ne peut que le souhaiter.







Retour au



Dans la décennie 1930, John Maynard Keynes, qui ne cite pas Pareto non plus dans sa théorie générale, s’efforcera d’y montrer, certes avec un autre vocabulaire, comment la fausse monnaie doit être "réglée" par les autorités monétaires.Et le monde n’est pas sorti depuis lors de cette malheureuse tentative, toujours en cours sous le nom de "politique monétaire".Aujourd’hui, fin de la décennie 2000, suite à des "fraudes" – pour reprendre le terme de Pareto - de diverse nature, les financiers ont introduit de par le monde, dans le discours, l’expression " actif toxique " - " toxique " étant un qualificatif qu’il faut reconnaître beaucoup plus violent, terrorisant que "faux", même si on peut l'y résumer -.Soit dit en passant, les actifs toxiques n’ont strictement rien à voir avec les "junk bonds" - comme les mots employés le suggèrent et pourraient le laisser croire -, apparus dans la décennie 1980, qui étaient des obligations dont le risque était affiché sans réserve et recherché.Les autorités monétaires se sont accommodées des actifs toxiques et, conséquence immédiate, y ont articulé des plans de sauvetage d’organismes financiers (bancaires ou non bancaires).Aux Etats-Unis, les noms de ces plans sont variés : TARP (troubled assets relief program), TARF (term asset-backed real estate facility), TALF (term asset-backed securities loan facility) ou TAPP (toxic-asset purchase plan).Le faux droit (ou la fausse créance) et sa conséquence logique à terme, à savoir la "monnaie-égout collecteur de ceux-ci", n’avaient pas retenu l’attention de leurs détracteurs - dans le meilleur des cas, peu au fait des questions monétaires, dans le pire, des ignares (cf. ci-dessous) -, et ils ont été écartés de l’analyse économique.Au contraire, l’esprit et la lettre de l’actif toxique et sa conséquence immédiate – le sauvetage de certains, de la faillite - sont l’objet de multiples déclarations rassérénantes (cf. dernier discours de Ben Bernanke par exemple).Le faux droit (ou la fausse créance) témoignait d’un endettement de l’Etat dont celui-ci ne pourrait pas à l’évidence honorer les engagements.Soit dit en passant, si on en croit les " gaz-intern-ettes ", ce serait le cas de l'Etat grec à l'heure actuelle.Malgré cela, la banque centrale en situation de monopole finirait par le réescompter, i.e. l’achèterait aux banques de second rang à un prix faux, le "surpaierait" et la monnaie deviendrait ainsi "égout collecteur de faux droits".L’actif toxique témoigne, pour sa part, d’un endettement de personnes juridiques privées ou publiques "non étatiques", mais influencées, voire soutenues par les Etats (comme les "subprimes", crédits hypothécaires à "vocation sociale" , à charge de la discrimination positive, pour les "déshérités"). Ces personnes ne pourront pas toutes, à l’évidence, honorer les engagements.Et le fait est que les banques centrales ne l’ont pas réescompté jusqu’au jour dit "de crise" où elles sont convenues de le réescompter, directement ou indirectement, en catastrophe, affichant ainsi au grand jour le cartel réglementaire qu’elles formaient.Elles l’ont surpayé.En bonne logique, les monnaies sont donc, dès à présent, des " égouts collecteurs d’actifs toxiques " pour autant que la contrepartie comptable des billets et des dépôts inscrits aux passifs des banques – formes de substitut de monnaie- est surévaluée…Ainsi la Fed a vu en trois ans son total de bilan passer de :$ 858 (début 2007) à$ 2240 milliards (fin 2009),soit une multiplication par près de 2,6 (cf. Steve Matthews ).Pour sa part, le total du bilan de la BCE est passé de :€ 1154 milliards ( début 2007 ) à€ 1852 milliards ( fin 2009 ),soit une multiplication par un chiffre de l'ordre de 1,6.Ainsi le monde économique est-il passé, en moins d’un siècle,- de monnaiesprimo convertibles en or à taux fixe et à la demande etsecundo couvertes par de l’or dont le montant exact du stock apparaissait dans les actifs des bilans des banques,- des monnaieslégalement inconvertibles etcouvertes par des actifs toxiques dont le montant du stock cache une surévaluation dans les actifs des bilans des banques centrales.Le passage a été effectué par la violence légale et à un coût jamais évoqué, ni a fortiori évalué, mais supporté.Certains, bien évidemment, doivent considérer le passage achevé, voire irréversible. Et de cet avis seront ceux qui ignorent l’histoire monétaire et la course poursuite signalée ci-dessus.Mais ils ont tort : le passage n’est ni achevé ni irréversible.C’est en vérité un processus infernal de mise en cage de la monnaie qui a été déclenché dans la décennie 1920 , pour le pire.Il a un nerf qui se trouve être son coût croissant.Et ce n’est pas parce que ce coût est laissé de côté par les hommes de l’Etat et ceux qui partagent leur opinion qu’il n’existe pas, qu’il n’est pas supporté et qu’il ne s’aggrave pas.Soit dit en passant,