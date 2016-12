Cette liste peut être traitée comme la liste des coordonnées d'un point dans l'espace linéaire des marchandises. »





Et reste qu’il n’est de richesse que d’homme et que la pensée de l’homme est la mère de ses autres actions.



La science économique ainsi entendue permet de dire l’effet des actions humaines en tel ou tel domaine, dans le cadre de la loi naturelle.



Elle permet aussi de montrer l’effet des réglementations – nécessairement entorses à la loi naturelle – des actions humaines sur celles-ci.





4. Domaines de prédilection des réglementations étatiques : la monnaie et la finance.



Depuis près de deux siècles, la science économique explique ainsi que les privilèges – réglementations par excellence – donnés par l’exécutif ou par le législatif en matière de crédit et, plus généralement, en matière de finance à telle ou telle personne juridique, physique ou morale, ont des effets néfastes. Ils font supporter, un jour ou l’autre, à tous des pertes importantes, de diverses natures, qui devront être comblées d’une façon ou d’une autre.



Libre à chacun de refuser l’explication, de dénommer « crise » le phénomène quand il se réalise, de lui accoler un qualificatif, de l’inscrire a posteriori dans une figure géométrique dénommée « cycle », à quoi sera accolé le cas échéant un qualificatif, ou de corriger des figures géométriques de ce type existantes !



Mais depuis Charles Coquelin (1802-52) et ses amis du Journal des économistes, l’enseignement est précis.

Il a même été affiné au XXème siècle par des économistes aussi différents que L. von Mises (1912 ou 1966) ou F. von Hayek (1929), d’un côté, et, de l’autre, I. Fisher (1911) ou J.B. Taylor (2009) dans son livre intitulé

[Ma traduction de ce titre :

Sortir de la trace: Comment les actions et les interventions gouvernementales ont causé, prolongé et aggravé la crise financière.]



Hier, les banques privilégiées ou les banques publiques – aujourd’hui, d'un côté, les banques centrales sous la tutelle de qui se trouvent toutes les autres banques, de l'autre, les institutions internationales monétaires ou bancaires tu type "fonds monétaire international" - ne peuvent qu’avoir une mauvaise gestion du crédit et de la finance car elles ne sont pas soumises à la concurrence et, par conséquent, orientées par celle-ci.

Et cette mauvaise gestion est sanctionnée périodiquement par des pertes, plus ou moins importantes, de diverses natures, qu'il faut combler : c'est la "crise".



Il faut distinguer la mauvaise gestion monopolistique du crédit qui donne corps au signal, à la « crise » (cf. par exemple Taylor



Dans le cas de la « crise financière de 2008 », il apparaît que se sont juxtaposées à la mauvaise gestion monopolistique du crédit par les banques centrales, sui generis, des réglementations des exécutifs et législatifs nationaux, à commencer par ceux des Etats-Unis en matière immobilière (réglementations donnant lieu au crédit de type "



Par exemple :





(i) Le secteur financier américain a pratiqué une affectation de ses ressources à l'immobilier défectueuse, financée par l'émission de nouveaux instruments financiers exotiques.

(ii) une partie importante de ces instruments ont trouvé le chemin, directement ou indirectement, des bilans des banques commerciales d'investissement.

(iii) Ces investissements ont été financés en grande partie par de la dette à court terme.

(iv) Le mélange a été puissant et a provoqué une rupture à grande échelle en 2007.

Sur ces questions, il y a un large accord. » (



Autre exemple :





Après plusieurs années de croissance rapide et de rentabilité, les banques et autres établissements financiers ont commencé à supporter des pertes importantes sur leurs investissements dans les prêts immobiliers et les titres liés à ceux-ci dans la seconde moitié de 2007.

Ces pertes déclenchèrent une crise financière totale lorsque les banques et autres prêteurs demandèrent tout à coup des taux d'intérêt beaucoup plus élevés sur les prêts aux emprunteurs risqués, y compris parmi eux d'autres banques, et les échanges dans de nombreux instruments financiers reculèrent fortement.

Une série de faillites et de quasi faillites des principales institutions financières - dont Bear Stearns, IndyMac Federal Bank, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Lehman Brothers, American International Group (AIG), et Citigroup – firent vivre des marchés financiers sur le fil pendant une grande partie de 2008 et en 2009.» (cf.





5. La solution à toute crise financière à venir : la banque libre.



Aucune nouvelle réglementation ne saura jamais conjurer tous les effets prévisibles des réglementations existantes et lourdes de crises potentielles futures, en étant juxtaposée à ces dernières.

Le président des Etats-Unis a peut-être des comptes personnels à régler avec le secteur bancaire pour vouloir en faire appliquer de nouvelles dans son pays, mais cela est une autre question.



Les nouvelles réglementations changeront peut-être la forme des crises à attendre, mais pas leur fond.



La solution à leur fond, c’est la liberté, i.e. la concurrence, étant donné le cadre de la loi naturelle.



Cette solution de la "banque libre" n’a rien d’extraordinaire et ne serait pas une cause de discussion si les hommes de l’Etat avaient lu attentivement l'histoire des doctrines monétaires.

L'école de la banque libre - "free banking school" - est intervenue au XIXème siècle dans la controverse qui a existé entre la "currency school" et la "banking school" à la suite de la "crise de 1825".

Les arguments qui ont été employés hier et le sont aujourd'hui sont à peu près les mêmes, même si c'est un autre système monétaire et financier qui est à la base de l'économie actuelle, forcément différent de celui qui régnait dans la première moitié du XIXe siècle.





Addendum.



Je ne saurais trop conseiller d'écouter l'interview - qui suit - de Pascal Salin par Emmanuel Martin sur le









à l'occasion de la parution chez Odile Jacob Edition (2010) de son dernier livre intitulé





Retour au



