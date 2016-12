Le montant de l’or et des créances en or représente 14,5% du total du bilan (contre 13,4% l’année dernière et 15,2% en 1999).Contrairement à la chute régulière du poids des billets dans le total, le poids de ce montant dans le total témoigne d'une certaine stabilité.Il représente aussi 35,7% du montant des billets (contre 31,7% l’année dernière et 31,3% en 1999).En d’autres termes, si on était en étalon-or, les billets seraient couverts à concurrence de 35,7% par de l’or…Les capitaux propres de la B.C.E. - augmentés des comptes de réévaluation assimilables à des "réserves" - sont passés à €325,7 milliards (contre €275,8 milliards l’année dernière).Leur montant représente 16,4% du total du bilan (contre 14,4% l’année dernière et 21,3% en 1999). On est donc loin de la proportion de 1999.La B.C.E. est parvenue à cette situation, entre autres, en ne respectant pas certaines règles statutaires relatives à l’achat de titres de créances et en devenant une espèce d’"égout collecteur de fausses créances" - pour reprendre une expression forgée par Jacques Rueff (cf. par exemple billets intitulés « des banqueroutes évitées à l'inflation potentielle » ou bien « Les monnaies, désormais égouts collecteurs d'actifs toxiques ») -.La banque centrale européenne est en effet au sommet d’une hiérarchie pyramidale de banques qui est constituée d’abord par des banques centrales nationales (au nombre desquelles la Banque de France, cf. ci-dessous) et ensuite par des banques dites "de second rang" et qui a résulté de la fusion des systèmes monétaires nationaux des pays de l’ euro en 1998 selon des règles convenues entre les hommes de l’Etat de ces pays.A côté d'exploiter son privilège de monopole d'émission de billets, elle achète et vend des titres de créance qui doivent avoir une certaine qualité.De même que les « critères de Maastricht » et le « pacte de stabilité » n’ont pas été respectés par ceux-là mêmes qui en avaient fait l’apologie et fait voter pour qu’ils le soient, de même, certaines règles de fonctionnement de la B.C.E. ont été détournées ces derniers temps en relation avec la qualité des créances.Le Conseil général de la Banque de France s'est réuni le 1er avril 2010 pour arrêter les comptes de l'exercice 2009 de la Banque de France certifiés, comme les années précédentes, par les commissaires aux comptes.Avant éléments exceptionnels et paiement d'un impôt sur les sociétés qui s'élève cette année à 1.676 millions d'euros, le résultat d'exploitation courant de l'exercice, ce que les économistes dénomment le seigneuriage, atteint :€ 4 631 millions (+ € 447 M)en hausse de 11% par rapport à 2008 , année où il avait déjà bien augmenté par rapport à l’année antérieure (cf. ce billet intitulé " Un grand écart ? Non, une hyper inflation potentielle ! ").D’où le commentaire du ou des rédacteurs du communiqué en date du 1er avril 2010 :