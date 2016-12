Il reste qu'en étalon-or, tous les pays définissent leurs monnaie en termes d'un poids d'or de sorte que toutes les « monnaies fiduciaires » sont convertibles en or.Le rôle clé des banques centrales est alors de maintenir la convertibilité en or de la monnaie.La théorie monétaire explique que les banques centrales utilisent leur taux d'escompte pour accélérer l'ajustement des déséquilibres de balance de paiements, i.e. pour respecter les règles du jeu.Le pays en déficit de la balance des paiements avec l'étranger voit l'or qui s'y trouve partir à l'étranger et en particulier les réserves en or de la Banque centrale se réduire.Pour empêcher le mouvement, la banque centrale augmente son taux d'escompte.Et inversement en cas d'excédent de la balance des paiements.Avec la déliquescence organisée de l'étalon or par les gouvernements ou autres autorités monétaires nationales au XXème siècle et avec le développement de la monnaie non convertible en or que ceux-ci ont infligé, chacun de son côté, aux gouvernés, la banque centrale s'est donnée ou a reçu soit la fonction de réaliser la « stabilité des prix », soit la fonction de réaliser l' « équilibre macroéconomique », soit celle de réaliser la « production de plein emploi », soit l'une ou l'autre, … voire les trois.L'idée de ces fonctions est résulté, dans le meilleur des cas, d'apparatchiks du pouvoir, dans le pire, de travaux d'économistes...La vulgate tonitruante actuelle monte surtout en épingle de prétendus problèmes économiques que pourrait résoudre une politique monétaire "mondiale" convenue entre les autorités monétaires nationales.Et elle les présente à la mode d'une mathématique appliquée aux sciences sociales (de sigle universitaire M.A.S.S.) en général, et en particulier, à l'économie politique ou à la science économique, depuis le milieu de la décennie 1940, à savoir la « théorie des jeux ».La théorie des jeux distingue deux grands types de jeux : les jeux d'intérêts diamétralement opposés – de conflit ou de guerre - et les jeux de coopération.Soit dit en passant, « la guerre des monnaies » n'est jamais que la dénomination donnée à un « jeu de conflit ».Cette dénomination rivalise avec celle de « crise des monnaies » bien qu'elle devrait davantage rivaliser avec celle de « guerre des boutons » étant donné ce que sont les formes de monnaie aujourd'hui et tout ce qui tourne autour.Malheureusement, nos gens oublient que « la monnaie est serve » comme s'est escrimé à l'expliquer toute sa vie Jacques Rueff (1896-1978).Ne soyons pas dupes de la méthode qu'ils utilisent.Y est inhérent que, pour résoudre le jeu, il faut qu'ils trouvent un théorème, un « deus ex machina ».Et ils arrivent toujours à en trouver un.Et celui-ci prend, par exemple, la forme d'une institution créée pour l'occasion qui ne procèdera donc pas des actions des êtres humains concernés – puisque le problème posé est faux et qu'il n'y en a pas -, mais de celles de ceux qui ont posé le problème en toute impunité, les autorités monétaires nationales.La dernière en date est la " facilité européenne de stabilité financière " - dénommée par la vulgate le "fonds européen" -.Le cas échéant, comme c'est le cas aujourd'hui avec les privilèges supplémentaires de toutes natures qu'ils veulent donner au F.M.I., ils font plus que rationaliser un coup de baguette magique d'hier.Bref, « la guerre des monnaies » n'est pas qu'une contrepèterie en relation avec les négociations internationales en matière de monnaie et avec un rôle du F.M.I. encore accru dans le futur système monétaire international.Elle est une expression "leurre" qui tend à faire perdre de vue, encore un peu plus, la réalité de la monnaie et tous les bienfaits à tirer de la monnaie libre aujourd'hui abandonnés car les monnaies en jeu ont été réglementées par les législateurs nationaux à la fois progressivement et abusivement dans le passé , le comble revenant à la monnaie dénommée " euro" (1) cf. aussi " Qu'est-ce qui se cache derrière la guerre des monnaies ", 24 février 2011 ou bien " La politique économique à l'heure de l'euro " de 18, 19 et 20 mai 1998.Retour au sommaire