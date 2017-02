Par Georges Lane le lundi 27 février 2017, 19:15 - Dernières - Lien permanent











Traditionnellement, en France, les comptables ou statisticiens laissent de côté la mesure des échanges de choses menés par les Français, sauf dans le cas où il est question des échanges de choses que ceux-ci ont menés hors frontières, avec les étrangers et qu'ils dénomment "échanges extérieurs" ou "échange du commerce extérieur".



C'est ainsi que les échanges dans leur totalité, à savoir les égalités d'offre et demande d'objets ou services abouties, ne sont pas connus!





1. Echanges extérieurs d'objets et services.



A l'opposé, il s'avère que, selon les mesures que fournissent, par exemple, les statistiques de l'administration des douanes (cf. ce texte d'août 2009 et graphique ci-dessous), on constate que les échanges d'objets et services avec l'extérieur sont restés stables de 2012 à 2016, de l'ordre de



€ 450 milliards pour les exportations et



€ 500 milliards pour les importations.







et le solde annuel entre exportations et importations a été de l'ordre de :



€ 50 milliards



montant du "déficit extérieur" de la France.





2. L'œil politique.



Dans le passé, beaucoup d'économistes ont fait l'hypothèse que leur nation était maîtresse au monde, laissant ainsi de côté les règles de droit (exemplaire est l'école du "mercantilisme").

Ils ont considéré qu'elle n'avait pas à se soucier des échanges de choses entre leurs compatriotes et d'éventuels partenaires étrangers (mis à part ceux qui se sont intéressés à la notion théorique de "coût ou d'avantage comparatif" et à ses développements).





Depuis lors, beaucoup ont prêté attention aux seuls échanges extérieurs.

A coup sûr, non pas pour faire valoir "l'arche sainte du protectionnisme", comme Vilfredo Pareto aimait à dénommer la notion de "balance commerciale", i.e. la mise en regard des exportations et des importations de marchandises, leur solde (cf. billet du 7 décembre 2008 intitulé "Le Péril socialiste" (recueil d'articles de Vilfredo Pareto) ), et comme s'épuisent à le faire certains ministres aujourd'hui comme hier, étant donnée leur ignorance, au moins apparente, de la question.





3. La relation des échanges extérieurs au revenu national.



Beaucoup d'économistes ont fait alors la double hypothèse théorique

- que les importations d'objets et services variaient dans le même sens que le "revenu national" (donnée de l'I.N.S.E.E. créé en 1946) et

- que les exportations étaient exogènes...



On en est là, le plus souvent, aujourd'hui.





4. L'influence économique empirique des exportations et des importations.



Ex post, des économistes ont aussi fait apparaître, avec des chiffres, les variations passées des uns et des autres.



Et ils en ont induit l'impact des exportations ou des importations sur le revenu national ou le produit intérieur brut, avec ou sans explication théorique.



Soit dit en passant, le "produit intérieur brut non marchand" rassemble les services fournis par les administrations publiques et privées ... "à titre gratuit ou quasi gratuit" (de fait payés par les impôts et autres prélèvements de toute nature).



Il est, par convention - exorbitante -, évalué à son coût de production, une "valeur" non économique, purement arbitraire.

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1040948-pib-de-la-france/





5. Proportion des échanges extérieurs et intérieurs.



A défaut de ces gymnastiques intellectuelles, il y a une grande question qui est évoquée de temps à autre : les échanges extérieurs sont-ils proportionnels aux échanges intérieurs ou en sont-ils indépendants ?



Soit dit en passant, l'équation des échanges chère à Irving Fisher (1911) ne faisait pas référence aux échanges extérieurs, mais seulement aux échanges intérieures!

On ne peut que s'en étonner.