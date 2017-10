Par Georges Lane le lundi 30 octobre 2017, 16:21 - Dernières - Lien permanent





















Paris, le 30 octobre 2017.





















Il est ordinaire de lire des économistes qui critiquent les théories d'autres économistes à cause de l'absence d'hypothèses (...axiomes ou postulats, peu importe) qu'ils y jugent nécessaires ou d'hypothèses non définies qui ont été adoptées (de Ricardo à Coase, en passant, par exemple, par Hicks ou Robinson...).





1. Les mauvaises précautions.



Croyant se prémunir de l'erreur, des économistes appliquent des théorèmes mathématiques à ce qu'ils veulent expliquer comme si ces théorèmes ne cachaient pas les mêmes biais pour ne pas parler de ceux de l'application elle-même.



A défaut, les mêmes ou d'autres appliquent une autre science et en transposent des éléments.

Ce sont, par exemple, l'emploi des forces ou les rapports de forces transposés de la mécanique à l'économie politique...





2. Les extrêmes.



Aux extrêmes de la démarche, il y a,

- d'un côté, l'action économique de vous et moi (possession de propriétés, production, distribution, consommation, investissement, épargne, etc. ...) prêtée aux économistes dits "autrichiens" par les marxistes et,

- de l'autre, les résultats de l'économie mondiale, du monde économique, construits par des statisticiens.



Chacun comprend sans difficulté ce que sont les actions économiques qu'il peut mener pour des raisons juridiques, techniques ou économiques.



Il en est différemment des résultats du monde économique qui reposent sur des chiffres, des statistiques discutables, établis par des gens selon des méthodes inconnues du grand public ...



Grandes différences d'ailleurs entre les deux extrêmes:

- vous et moi avons la capacité de pensée, non pas le monde en question qui n'est jamais qu'une construction de notre esprit,

- vous et moi échangeons des marchandises entre nous étant donné la pensée de chacun, pas le monde en question qui est fermé et ne saurait avoir des échanges avec un monde extérieur ...





3. Les méfaits du meden agan.



Etant donné ces difficultés dont ils ont conscience, nos économistes majoritaires préfèrent le plus souvent à ces extrêmes:

- les relations que vous et moi avons choisi de former entre nous, du type association, société, ... nation (cf. ce billet de 1989),

- la division du monde économique en pays, nations, états étant donné les règles juridiques tacites des entités en question construites par ceux qui en parlent.



Selon Ludwig von Mises :



"Society is the product of thought and will.

It does not exist outside thought and will.

Its being lies within man, not in the outer world.

It is projected from within outwards" (Mises, 1969, p.291)



En français :





"La société est le produit de la pensée et de la volonté.

Elle n'existe pas en dehors de la pensée et de la volonté.

Son être réside dans l'homme, pas dans le monde extérieur.

Il est projeté de l'intérieur vers l'extérieur".