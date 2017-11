Par Georges Lane le jeudi 16 novembre 2017, 17:00 - Dernières - Lien permanent











Paris, le 16 novembre 2017.



















Au XXème siècle, les savants de la "science de l'information", science nouvelle, ont développé, comme il fallait s'y attendre, des notions et des mots nouveaux.



Mais l'application des théories de leur science à ce qu'on avait dénommé "monnaie" dans le passé de l'économie politique a fait apparaître, à l'occasion, leur ignorance de la notion de "monnaie".





1. L'ignorance de la "monnaie".



Tout se passe comme s'ils considéraient que les hommes de l'état avaient été les inventeurs de la monnaie.



La monnaie ne saurait avoir pourtant un tel point de départ (cf. ce billet d'aout 2014).



a. Les échanges de marchandises.



Pour comprendre son apparition et son existence, il faut la lier à l'échange de marchandises, à ses paiements (notion juridique) ou à ses "marchés conclus" (notion économique) que nous effectuons à chaque instant (cf. en particulier ce billet de novembre 2016).



Sans échange de marchandises, il n'y a pas de monnaie.



Avec échange de type "troc" (bilatéral ou synallagmatique), il y a des "prix relatifs" des marchandises dont nous convenons.



Avec échange d'un type autre que le troc, a émergé, d'abord, le plus souvent, un problème du coût.

Il cachait que le troc ne pouvait avoir lieu et qu'un autre type devait être inventé pour y remédier et être mené.



Dans le passé, les gens ont ainsi inventé progressivement ce qu'est devenu ce qu'on a dénommé "monnaie", mot donné à l'intermédiaire des échanges par excellence (cf. ce billet d'octobre 2016).



b. Les hommes de l'état.



Mais, dans la foulée, au prétexte de protéger les gens contre les contrefacteurs de la monnaie, les hommes de l'état se sont réservés dans le passé la fabrication de la monnaie - analogique -, d'abord des pièces de monnaie, puis à partir du XIXème siècle, les billets de banque et, en partie, les comptes bancaires.



Ils ont aussi obligés les gens à se servir de la monnaie pour leurs échanges de marchandises.



Et ils n'ont pas hésité à prendre la place des contrefacteurs privés contre quoi ils voulaient protéger (cf. billet de février 2016).



Mais des économistes du genre Rogoff (cf. le texte) les soutiennent...



Oubliant tout cela, nos savants de l’information croient ainsi que les hommes de l'état sont les créateurs de la monnaie.





2. Domaine de l'information.



Autant "bit" est le mot d'une notion ancienne du domaine de l'information, autant "bitcoin" et "blockchain" sont récents et certains savants ou commentateurs les font émerger en 2009.



Depuis 2009, "bitcoin" et "blockchain" ont permis d'approfondir ce qu'on dénommait auparavant la "monnaie électronique" (cf. ce billet de 1999 ou celui-ci de juillet 2017).



a. "Bitcoin".



D'un point de vue "numérique" et non plus "analogique" qu'il n'est pas, le "bitcoin" a pour traduction en français, "pièce de monnaie", "pièce d’intermédiaire des échanges" d'une unité de l’ère numérique comparable à une pièce de monnaie d'une unité de l’ère analogique, fût-elle dénommée napoléon, franc, dollar, livre, etc.; euro...



b. "Blockchain"



La "blockchain" est d'abord un mot anglais qu'on peut traduire en français par "chaîne de marchés conclus passés" (CMCP).



Il désigne ensuite, plus précisément, une technique de production spécifique qui regroupe, "enregistre" tous les échanges de marchandises passés en bitcoins (en pièces de monnaie numérique) depuis que l'unité numérique existe.

Bref, c'est un vaste registre décentralisé et distribué (RDD) qui préserve l’anonymat des opérateurs et que tout un chacun peut connaître.



c. Les faits.



La plupart des explications sur l'importance de la CMCP en économie politique commencent avec le bitcoin et l'histoire de la monnaie.



Elles font apparaître que le bitcoin a permis de résoudre la question de la contrefaçon de la monnaie contre quoi les hommes de l'état prétendaient protéger.



Reste la fausse raison que, depuis le XXème siècle, les hommes de l'état mènent des politiques monétaires pour améliorer l'activité économique.



Mais la monnaie numérique n'est que le premier cas d'utilisation de la CMCP.





3. Technologie révolutionnaire



Il peut sembler étrange qu'un registre qui n’est jamais qu’un document terne et pratique associé principalement à la comptabilité générale, cœur de la CMCP, soit décrit comme une technologie révolutionnaire.



Mais si la CMCP importe, c'est parce que les registres importent.



a. Les registres.



Les registres sont partout aujourd'hui.

Les registres font plus que simplement enregistrer les échanges comptables.



Un registre se compose simplement de données structurées par des règles.

Chaque fois que nous avons besoin d'un consensus sur des faits, nous utilisons un registre.



Les registres enregistrent les faits qui sous-tendent l'économie moderne.



Les registres confirment la propriété.

Les registres des titres de propriété indiquent à qui appartient quoi et si les terres sont sujettes à des restrictions ou à des charges.



L'entreprise est un registre comme réseau de relations de propriété, d'emploi et de production visant un but.



Un club est un registre structurant "qui" profite et "qui" ne profite pas



Les registres confirment l'identité.

Les entreprises ont des identités enregistrées sur des registres du gouvernement pour suivre leur existence et leur statut en vertu des lois fiscales.



Le registre des naissances, des décès et des mariages enregistre l'existence d'individus à des moments clés et utilise cette information pour confirmer les identités lorsque ces individus interagissent avec le monde.



Les registres confirment le statut.

La citoyenneté est un registre, enregistrant qui a les droits et est soumis à des obligations en raison de l'adhésion nationale.



La liste électorale est un registre, permettant, voire obligeant ceux qui sont sur le registre à voter.



L'emploi n'est jamais qu'un registre donnant à ceux qui sont employés une demande contractuelle de paiement en échange d'un travail.



Les registres confirment l'autorité.

Les registres identifient "qui" peut valablement siéger au parlement, "qui" peut accéder à quel compte bancaire, "qui" peut travailler avec les enfants, "qui" peuvent entrer dans des zones réglementées.



À leur niveau le plus fondamental, les registres dressent la carte des relations économiques et sociales.



L'accord sur les faits et quand ils changent - c'est-à-dire, le consensus sur ce qui est dans le registre, et la confiance que le registre est exact - est l'une des bases fondamentales l'économie de marché actuelle.



b. Propriété, possession et registres.



Il convient de faire une distinction qui est cruciale ici mais facile à manquer: propriété et possession font deux.



Prenez les passeports.

Chaque nation revendique le droit de contrôler qui traverse ses frontières, et chaque nation maintient un registre de ses citoyens qui ont le droit de voyager.

Un passeport est un objet physique - appelons-le un "jeton" ou une "pièce" - qui renvoie à ce registre.



Dans le monde pré-numérique, la possession indiquait la propriété de ce droit.

Le registre des passeports se composait de fiches tenues par le gouvernement de l'état.

Les agents frontaliers présentés avec un passeport pouvaient supposer que le voyageur qui le détenait était inscrit sur un registre éloigné autorisé à voyager.

Certes, cela laissait le contrôle des frontières très exposé à la fraude.



La possession implique la propriété, mais la possession n'est pas la propriété.

Maintenant, les passeports modernes permettent aux autorités de confirmer la propriété directement.

Leurs caractéristiques numériques permettent aux compagnies aériennes et aux autorités d'immigration d'interroger la base de données des passeports nationaux et de déterminer si un passager est libre de voyager.

Les passeports sont un exemple relativement simple de la distinction.





Mais comme le bitcoin l'a montré: la monnaie est aussi un registre.



La possession d'une coupure de billet de banque indique la propriété.

Au XIXe siècle, le possesseur - «porteur» - d'un billet de banque avait le droit de tirer sur la banque émettrice la valeur du billet.

Ces billets étaient des engagements directs de la banque émettrice et étaient enregistrés dans le "grand livre" des banques.

Un régime de possession indiquant la propriété signifiait que les billets de banque étaient susceptibles d'être à la fois volés et falsifiés.



A notre époque de fausses "monnaies fiduciaires", une coupure de billet de cinq dollars ne peut pas être retournée à la banque centrale pour de l'or.



Mais la relation persiste - la valeur d'un billet dépend d'un consensus social sur la stabilité de la monnaie et le gouvernement qui l'a émis.



Les billets de banque ne sont pas une richesse, comme l'ont malheureusement appris dans le passé les gens, plus ou moins à tour de rôle.



Un billet est une demande sur une relation du registre (maintenant synthétique) et si cette relation s'effondre, la valeur de la loi s'effondre également.





4. L'évolution de la CMCP.



Malgré toute son importance, la technologie du registre n'a pratiquement pas changé ... jusqu'à maintenant.

Les registres sont apparus à l'aube de la communication écrite.



Les registres et l'écriture se sont développés simultanément dans l'ancien Moyen-Orient pour enregistrer la production, le commerce et la dette.

Les tablettes d'argile cuites au four avec des écritures cunéiformes détaillaient les rations, les impôts, les ouvriers, etc.



La première "communauté" internationale a été organisée à travers un réseau structuré d'alliances qui fonctionnait comme un registre distribué.





En enregistrant à la fois les débits et les crédits, la comptabilité en partie double conservait les données dans plusieurs registres (redistribués ou répartis) et permettait la réconciliation des informations entre les registres.



Rappelons, par exemple, que:

"Avant le bitcoin, le processus de gestion du registre de transaction était resté inchangé depuis que les Médicis avaient développé la comptabilité en partie double au 14ème siècle.

Le processus de comptabilité des Médicis obligeait les banques (dont la famille Médicis était la propriétaire) à tenir un registre des débits et des crédits détenus à la banque." (cf. https://www.forbes.com/sites/briankelly/2017/10/24/why-bitcoin-matters-more-than-blockchain/#473543b37ac5 ).