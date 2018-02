Par Georges Lane le samedi 17 février 2018, 19:39 - Dernières - Lien permanent





















Quand j’entends un historien parler de faits économiques, je frémis tant ses propos sont le plus souvent englués de marxisme et la vérité éloignée d’autant.



Mon point de vue n’est pas original, il est partagé par nombre de gens, plus étrangers que français.



Le texte ci-dessous est la traduction d’un article d'Anne Goldgar, professeur de Early Modern History, King's College London, intitulé « La ‘Tulip mania’: l'histoire classique d'une bulle financière hollandaise est en grande partie fausse ».

Elle y dénonce le fait prétendument historique de la « tulipe mania » du XVIIème siècle et beaucoup de considérations sur quoi aiment se vautrer des historiens.



Les sous-titres sont de mon cru.



1. Des faits historiques.



En ce moment, c'est le Bitcoin.

Dans le passé, nous avons eu les « actions dotcom », la « crise de 1929 », les « chemins de fer du XIXe siècle » et la « bulle de la mer du Sud de 1720 ».



Tous ces faits ont été comparés par des contemporains à la «tulip mania», à savoir l'engouement financier hollandais pour les bulbes de tulipes dans les années 1630.



Le Bitcoin est, selon certains sceptiques, une "tulip mania 2.0".





2. Pourquoi cette fixation lancinante sur la « tulip mania »?



C'est certainement une histoire passionnante, une qui est devenue synonyme de folie des marchés.

Les mêmes aspects en sont constamment répétés, que ce soit par des « tweetos » occasionnels ou dans des manuels d'économie largement lus, de « sommités » telles que John Kenneth Galbraith.



La « tulip mania » était irrationnelle, racontent les historiens.

La « tulip mania » était une frénésie.

Tout le monde aux Pays-Bas était impliqué, des ramoneurs aux aristocrates.

Le même bulbe de tulipe, ou plutôt de future tulipe, était parfois échangé dix fois par jour.

Personne ne voulait les bulbes, seulement les profits - c'était un phénomène de pure cupidité.

Les tulipes ont été vendues à des prix fous - le prix des maisons - et des fortunes ont été gagnées et perdues.

C'est la folie des nouveaux venus sur le marché qui a déclenché la chute en février 1637.

Des faillis désespérés se jetèrent dans des canaux.



Le gouvernement est finalement intervenu et a mis fin aux échanges, mais pas avant que l'économie de la Hollande ne fût ruinée.



Oui, cela constitue une histoire passionnante.

Le problème est que la plupart de ce qui est raconté est faux.





3. Anne Goldgar.



Mes années de recherche dans les archives néerlandaises alors que je travaillais sur un livre intitulé Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age, m'ont racontée une histoire différente.



C'était juste tout aussi éclairant, mais c'était différent.





4. La rationalité.



La « tulip mania » n'était pas irrationnelle.



Les tulipes étaient un produit de luxe nouveau dans un pays élargissant rapidement ses richesses et ses réseaux de commerce.



Beaucoup plus de gens pouvaient se permettre le luxe - et les tulipes étaient considérées comme belles, exotiques et évocatrices du bon goût et de la connaissance manifestés par des membres bien instruits de la classe des marchands.



Beaucoup de ceux qui ont acheté des tulipes ont aussi acheté des peintures ou fait collection de raretés comme des coquilles.



Les prix ont augmenté parce que les tulipes étaient difficiles à cultiver d'une manière qui a fait ressortir les populaires pétales rayés ou tachetés, et ils étaient encore rares.



Mais il n'était pas irrationnel de payer un prix élevé pour quelque chose qui était généralement considéré comme précieux, et pour quoi la prochaine personne pourrait payer encore plus.





5. Le calme.



La « tulip mania » n'était pas une frénésie, non plus.



En fait, pendant une bonne partie de la période, le commerce était relativement calme, situé dans des tavernes et des quartiers plutôt qu’à la bourse.



Il est également devenu de plus en plus organisé, avec des entreprises installées dans différentes villes pour grandir, acheter et vendre, et des comités d'experts ont émergé pour superviser le commerce.



Loin d'être échangés des centaines de fois, je n'ai jamais trouvé une chaîne d'acheteurs de plus de cinq, et la plupart étaient beaucoup plus courts.





6. Encore une erreur.



Et qu'en est-il de l'effet tant vanté de la peste sur la « tulip mania » (cf. ce livre), qui supposait que les gens qui n'ont rien à perdre jouent tout?



Encore une fois, cela semble ne pas avoir existé.



Malgré une épidémie en cours en 1636, la plus forte augmentation des prix s'est produite en janvier 1637, alors que la peste (principalement une maladie d'été) était en déclin.

Peut-être que certaines personnes qui héritaient de la monnaie avaient un peu plus dans leur poches à dépenser en bulbes





Les prix pouvaient être élevés, mais la plupart du temps ils ne l'étaient pas.

Bien qu'il soit vrai que les tulipes les plus chères coûtassent environ 5000 florins (le prix d'une maison bien aménagée), je n'ai pu identifier que trente sept personnes ayant dépensé plus de 300 florins en bulbes, nombre de l’ordre du salaire annuel d'un maître artisan.



Beaucoup de tulipes étaient beaucoup moins cher.

À une ou deux exceptions près, ces premiers acheteurs venaient de la riche classe des marchands et étaient en mesure de se procurer les bulbes.



Loin de tous les ramoneurs ou tisserands impliqués dans le commerce, les nombres étaient relativement faibles, principalement de la part des marchands et des artisans qualifiés - et beaucoup d'acheteurs et de vendeurs étaient reliés entre eux par la famille, la religion ou le voisinage.

Les vendeurs vendaient principalement aux personnes qu'ils connaissaient.



Lorsque l'effondrement est survenu, ce n'est pas parce que des gens naïfs et mal informés sont entrés sur le marché, mais probablement à cause de la surabondance et du côté insoutenable de la hausse des prix au cours des cinq premières semaines de 1637.



Aucun bulbe n'était disponible – ils étaient tous plantés dans le sol - et aucune monnaie n’était échangée jusqu'à ce que les bulbes puissent être obtenus en mai ou en juin.



Par conséquent, ceux qui ont perdu de la monnaie dans la chute de février l'ont connu seulement en théorie: ils pourraient ne pas être payés plus tard.



Quiconque avait à la fois acheté et vendu une tulipe sur papier depuis l'été 1636 n'avait rien perdu.



Seuls ceux qui attendaient un paiement avaient des ennuis et ils étaient des gens capables de supporter la perte.





Personne ne s'est noyé dans les canaux.

Je n'ai pas trouvé un seul failli dans ces années qui pourrait être identifié comme quelqu'un frappé du coup financier fatal par la « tulip mania ».



Si les acheteurs et les vendeurs de tulipes apparaissent dans des dossiers de faillite, c'est parce qu'ils ont acheté des maisons et des biens d'autres personnes qui avaient fait faillite pour une raison quelconque - ils avaient encore beaucoup de monnaie à dépenser.



L'économie néerlandaise n'a pas été affectée.

Le "gouvernement" (un terme pas très utile pour la République fédérale néerlandaise) n'a pas fermé les échanges, et a réagi lentement et avec hésitation aux demandes de certains commerçants et conseils municipaux pour résoudre les conflits.



La cour provinciale de Hollande a suggéré que les gens se parlent entre eux et essaient de rester à l'écart des tribunaux: bref, pas de réglementation gouvernementale.









Jan Brueghel the Younger, 'Satire on Tulip Mania', c1640, CC BY-SA



Monkeys dealing in tulips.

When the bubble bursts, at the far right, one urinates on the now worthless flowers.