1. La confusion de l'économie politique.



Il n'est pire science que l'économie politique d'aujourd'hui tant la confusion qui y règne est grande.



Ce n'est pas nouveau.



a. Machlup et la confusion des mots



Il y a près de cinquante ans, Fritz Machlup (1902-1983) écrivait (cf. billet d'août 2017) :

… "Quand un terme possède tant de significations que nous ne savons jamais ce que veulent dire ceux qui l'emploient, il faudrait

- soit le supprimer du vocabulaire du spécialiste,

- soit le "purifier" des connotations qui nous embrouillent."



Comme je crois qu'il est impossible d'exclure les mots "équilibre" et "déséquilibre" du discours économique, je propose de les soumettre à un travail de nettoyage approfondi." (Machlup, F., 1958, The Economic Journal, Vol. LXVIII, Mars)



Et d'ajouter:





"En essayant d'accomplir cette tâche, je ne prendrai pas en compte les significations de ces expressions dans d'autres disciplines." (ibid.)



La cible que Machlup avait en ligne de mire dans le texte était donc la notion d'"équilibre » en économie politique sur quoi s'était penché, vingt ans plus tôt, dans une perspective voisine, Arthur Marget (1899-1962) dans un article du Journal of Political Economy (Vol. 43, No. 2, avril 1935, pp. 145-186).



Pour sa part, Murray Rothbard (1926-1995) est revenu sur la dénaturation de la notion d'équilibre économique dans un article de 1987 dans The Review of Austrian Economics (volume 1, pp. 97-108) et s'en est pris à ce qu'avaient pu écrire Joseph Schumpeter (1883-1950) et Alvin Hansen (1887-1975) avant que Guido Hülsmann s'en prît à d'autres (cf.





A sa façon, John Hicks (1904-1989) s'en est pris à son tour, si on peut dire, au sujet de Machlup au travers de la notion de "liquidité" (dans l'article “Liquidity”, The Economic Journal, Vol. 72, No. 288, décembre, 1962), pp. 787-802).



En vérité, la liste de ces mots qui tiennent de la rhétorique "au mauvais sens du mot", est abondante (par exemple, inflation, chômage, croissance, etc. monnaie...).



On pourrait ajouter à ces notions

- le mot "société" - que certains attribuent à Emile Durkheim (1858-1917), l'homme qui a introduit la "conscience collective"!- ou

- le mot "état" (cf. ce



i. Robert Solow.



Robert Solow a certes dénoncé la "rhétorique au mauvais sens" du mot, mais un peu tard, d'autant qu'il y avait fortement contribué auparavant.



« Pour un lecteur moderne sérieux, la rhétorique est sans pertinence ou, pire, induit en erreur ou, pire encore, trompe intentionnellement » ( R. Solow, Commentaires, hiver 2013-14, p. 911).



Il oubliait, seulement, ses amours pour telle ou telle mathématiques qu'il avait utilisées dans le passé et qui n'étaient jamais que d'autres formes de la rhétorique "au mauvais sens du mot"...



Il a oublié, en particulier, d'insister sur ce qu'avait écrit le grand mathématicien David Hilbert (1862-1943) sur l'utilisation des mots en mathématique.

Celui-ci soutenait que:



"[...] les axiomes devaient être tels que si on remplaçait les termes de 'points', 'droites', et 'plans' par 'bière', 'pieds de table' et 'chaises', la théorie devait toujours tenir." (O'Shea, 2007, p.169)

- dans O'Shea, 2007, Gregory Perelman face à la conjecture de Poincaré



ii. Henri Poincaré.



Dans ces conditions, on pourrait remplacer le géomètre par le "piano à raisonner" imaginé par Stanley Jevons (1835-82), l'économiste de la "double coïncidence des besoins qu'est l'échange direct"..., a eu l'occasion de souligner, pour sa part, Henri Poincaré (1854-1912) au début du XXème siècle, dans

"Il y a là une illusion décevante" (Poincaré, 1908, p.4)



D'ailleurs, que nous disait, ces dernières décennies, Roland Omnès sur les mathématiques:





"Ce qui compte en mathématiques ne sont aucunement les choses, mais les relations qui existent entre elles" (Omnès, 1994, p.107)

dans Omnès, R. (1994), Philosophie de la science contemporaine, Gallimard (coll. Folio, essais), Paris.





Par exemple, l'existence des unes est sans relation avec l'existence des autres qui a pour fondement la non contradiction (cf. sur le sujet, Poincaré à propos de Stuart Mill dans Science et méthode).



Mais, selon Poincaré (dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, en particulier dans



Comme Poincaré l'explique dans Science et méthode, l'intuition est essentielle au mathématicien et cela n'est pas une question de logique analytique, a fortiori de logique formelle.



L'intuition va de pair avec l'application du principe d'induction complète que certains de ses opposants prétendent avoir démontré au prétexte que, selon eux, il n'existe pas de jugement synthétique a priori.



"Nous n'avons pas le droit de regarder [leurs] axiomes comme des définitions déguisées et [...] il faut pour chacun d'eux admettre un nouvel acte d'intuition [...] un acte nouveau et indépendant de notre intuition et, pourquoi ne pas le dire, un véritable jugement synthétique a priori" (Poincaré, op. cit. p.185)



"La logique reste donc stérile, à moins d'être fécondée par l'intuition.[...]

La logistique n'est plus stérile, elle engendre l'antinomie." (ibid., pp.222-23))



Poincaré n'avait pas hésité à mettre en garde à diverses reprises contre la démarche de l'application d'une mathématique à une discipline de la pensée humaine, et à formuler les plus expresses réserves dans le cas des sciences morales (dont l'économie politique).



iii. Ivar Ekeland



Une grande raison que rappelle Ivar Ekeland dans le livre intitulé

«certains événements prédits par le modèle mathématique ne se produiront pas dans la réalité physique » (Ekeland, 1984, pp.52-53).



Ekeland souligne humoristiquement à cette occasion que





« les mathématiques nous donnent une manière originale de réparer un pneu crevé : il suffit d'attendre qu'il se regonfle spontanément » (ibid., p.54)





Soit dit en passant, et d'une part, il convient de distinguer l'application d'une mathématique et, ce qui n'est pas mieux, la transposition d'un modèle mathématique d'un phénomène physique, biologique, etc. pour "expliquer" un phénomène économique

Mais cette distinction n'est pas prise en considération par les économistes qui procèdent à l'une ou à l'autre.



On est loin de ce que pouvait écrire Léon Walras.

En effet, quelques années plus tôt, en 1886, dans la même veine, Walras considérait dans un livre intitulé Théorie de la monnaie

« Je crois, quant à moi, que, lorsqu'il s'agit d'étudier des rapports essentiellement quantitatifs comme sont les rapports de valeur,

le raisonnement mathématique permet une analyse bien plus exacte, plus complète, plus claire et plus rapide que le raisonnement ordinaire et a, sur ce dernier, la supériorité du chemin de fer sur la diligence pour les voyages ».



Reste que, comme l'a rappelé Ekeland, tous ces éléments ne doivent pas cacher le recours croissant donné par des gens depuis lors à telle ou telle mathématique à quoi ont procédé nos économistes et dont la majorité serait bien incapable de justifier le choix mathématique pour la raison suivante:



"Pour ma part, je chéris l'aphorisme de Sussman :



'En mathématiques, les noms sont arbitraires.

Libre à chacun d'appeler un opérateur auto-adjoint un 'éléphant', et une décomposition spectrale une 'trompe'.

On peut alors démontrer un théorême suivant lequel

'tout éléphant a une trompe'.



Mais on n'a pas le droit de laisser croire que ce résultat a quelque chose à voir avec de gros animaux gris". (Ekeland , 1984, p.123).



Et les "gros animaux gris" sont nombreux en économie politique.



Faut-il rappeler que Francis-Louis Closon (1910-1998),

«Remplacer la France des mots par la France des chiffres» (cf. Desrosières, 2003).



comme si les "chiffres" n'étaient pas les "gros animaux gris" d'une mathématique...

Et on sait ce qu'est devenu l'I.N.S.E.E., grand monopole étatique devant l'éternel.





Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette question situe à l'opposé du point sur quoi Poincaré avait insisté dans Science et méthode :



"On ne saurait croire combien un mot bien choisi peut économiser de pensée, comme disait Mach" (Poincaré, 1908, Science et méthode, p.31).





Quant à la méthode des sciences et à propos des "sociologistes" - devenus "sociologues" par la suite... -, on remarquera que Poincaré n'avait pas hésité pas à y écrire :

"Le Sociologiste est plus embarrassé ;

les éléments, qui pour lui sont les hommes, sont trop dissemblables, trop variables, trop capricieux, trop complexes eux-mêmes en un mot ;

aussi, l’histoire ne recommence pas ;

comment alors choisir le fait intéressant qui est celui qui recommence;

la méthode, c’est précisément le choix des faits, il faut donc se préoccuper d’abord d’imaginer une méthode, et on en a imaginé beaucoup, parce qu’aucune ne s’imposait ;

chaque thèse de sociologie propose une méthode nouvelle que d’ailleurs le nouveau docteur se garde bien d’appliquer, de sorte que la sociologie est la science qui possède le plus de méthodes et le moins de résultats." (Poincaré, Science et méthode, 1908)



Rien n'a changé depuis lors.



b. Claassen et la non définition des mots.



E.M. Claassen (1934-2014) avait insisté en 1970, dans un ouvrage intitulé



"L'habitude de commencer toute étude économique par un travail d'élucidation et de définition de certaines notions fondamentales tend de plus en plus à se perdre à l'heure actuelle" (Claassen, 1970, p.33)



La dérive est totale aujourd’hui.



Reste qu'en 1979, dans le livre intitulé De l'imperfection en économie (Calmann-Lévy, col. "Perspectives de l'économique", série "critique", Paris), Henri Guitton (1904-1992) avait insisté sur le fait que :

"Les mots ont d'autant plus de pouvoir qu'ils ne sont pas définis.

Ce qui est défini scientifiquement n'a pas de pouvoir sur l'opinion". (Guitton, 1979, p. 31)



Mais l'"imperfection", objet du livre de Guitton, n'était jamais qu'un mot de sémantique, une rhétorique "au mauvais sens du mot" qui n'ajoutait rien de précis, bien au contraire, à tout ce qu'il y pouvait dire.



c. etc.



En vérité, tout cela témoigne du caractère récent de la science que de prétendus "historiens de la pensée économique" veulent ancienne et à l'ancienneté de quoi les ouvrages de ces derniers tentent de faire croire.



Que penser, en effet, d'une science comme l'économie politique où les mots qui l'expriment, se trouvent dans un tel état d'anéantissement ? (cf.



Répétons-le : il revient au même de ne pas définir un mot ou de lui donner, en guise de définition, une "armée mexicaine de définitions".





2. Le point de départ.



Longtemps, l'économie politique a eu pour seul point de départ la "théorie de la valeur" (cf. ce



"Valeur" dénommait alors

- la matière, des choses ou des biens économiques observés, comme la terre ou le travail, aussi bien que

- leur mesure, leurs nombres ou quantités ... abstraites.



La valeur cachait plus ou moins la "valeur d'usage" ou la "valeur d'échange" que Locke (1632-1704) avait eu l'occasion d'envisager en long et en large d'un point de vue juridique.



Ce qui a conduit Jacques Rueff (1896-1978) à essayer d'amener ses contemporains à voir dans les droits de propriété, un "récipient à valeur" (cf.





Par exemple, le "travail" en tant que "valeur" contribuait à cacher la "valeur" que chacun donnait au travail qu'il menait.



Attention néanmoins à la "valeur d'usage" de la valeur travail

- que lui donne et qui n'est connue que de chacun, ex ante, et

- que ses prosélytes prétendent connaître et crient à tue-tête dans le "marché du travail" - qu'ils dénomment aussi pour l'occasion "marché de l'emploi"! -.





"Valeur" laissait ouverte la valeur d'échange dans quoi Stanley Jevons a vu un "taux d'échange" de deux marchandises et Vilfredo Pareto un prix (oubliant que le taux d'échange n'était pas nécessairement convenu).



a. Autres définitions.



Cela étant, la "valeur" s'est vue dénommer aussi

- des "produits" ou des "facteurs de production" et

- leur mesure, leurs nombres ou quantités ... abstraites..



Simultanément, elle a dénommé

- des "objets matériels" et des "services" et

- leur mesure, leurs nombres ou quantités ... abstraites.,

à l'instigation d'Adam Smith, de la "matérialité" et du "temps" (cf. Bastiat).



Avec Jean Baptiste Say, la "valeur" a encore employé le mot "utilité" pour désigner toute chose, bien économique, etc.



Puis, dans le seconde moitié du XIXème siècle, le mot "utilité" est devenu "marginal" pour faire valoir le jugement que chacun pouvait donner à des choses, biens économiques, etc.

L'"utilité marginale" allait ainsi, à la fois, être distincte du jugement de "rareté" et la dénommer ainsi (cf. Pareto).





Entretemps, la valeur avait encore dénommé le "prix d'une chose, etc.", cachant, le cas échéant,

- la valeur "marchandise" qu'elle dénommait aussi ainsi et

- leur mesure, leurs nombres ou quantités ... abstraites..



b. Développement de la valeur.



Les savants économistes qui se cachaient sous tous ces mots et expressions n'ont pas hésité non plus à développer leurs explications de la "théorie de la valeur" ... "par tous les moyens".



La démarche a amené

- à des axiomes mathématiques de

- puis à ceux de

- surtout à ceux de



… Soit dit en passant, l'"équilibre économique général" est ainsi né, mathématiquement, avec les valeurs "quantité de travail" et "quantité de monnaie" non distinguées, dans leur nature, des autres valeurs.





i. La monnaie.

C'est au XXème siècle que la valeur "quantité de monnaie" a commencé à être cernée par les savants et a donné lieu à une attention particulière après les débats du XIXème siècle entre l'"école de la monnaie" et l'"école de la banque" ou entre le monométallisme et le bimétallisme.



Elle était censée avoir une influence sur l'activité économique.



Elle ne cachait pas le "prix en monnaie" d'une chose, etc., celui-ci n'étant qu'un taux d'échange convenu par les partis.



Elle a contribué à modifier la "théorie de l'équilibre économique général".



John Maynard Keynes a "enfoncé le clou" (si on peut dire...) en proposant une théorie du "marche de la liquidité" dans son ouvrage intitulé



Il a aussi ouvert le chemin de la théorie dite "macroéconomique" et le débat sur la prétendue alternative "monétarisme" et "keynésianisme".



ii. Le travail.

Pour sa part, la valeur "quantité de travail", notion abstraite, a suscité des réponses particulières discutées à la question de sa mesure concrète.



Le travail était certes une valeur, mais il n'était pas susceptible d'être mesuré directement par une quantité concrète.

On peut toujours parler de sa quantité abstraite, mais non pas de sa quantité concrète.



Sa quantité concrète fut empruntée en partie à une notion de "quantité" des savants de la physique, à savoir la "durée".



On sait que, depuis le XVIIIème siècle, les savants de la physique ont introduit dans leur science la notion de "durée" et celle de "quantité de mouvement".



La notion de "quantité de mouvement" avait dénommé le produit mathématique constitué par la notion de "masse" et la notion de "vitesse".

La "masse" était mesurée concrètement par un instrument de physique et le "newton", unité de masse, la "vitesse" l'était tout autant à l'aide de la notion de "durée" et divers instruments de physique ...



Vraisemblablement, l'analogie de l'économie politique avec telle ou telle science physique a contribué à donner une mesure concrète à la notion de "travail".



La mesure qu'on lui connaît dans ces différentes physiques procèdait d'une "durée", d'un "intervalle de temps"... au cœur de la "vitesse", du "mouvement", de l’"accélération", de l’"énergie" ou etc. …



Et des économistes ont mesuré la quantité de "travail" concrète par une "durée".



Reste que la mesure de la "quantité de travail" par la "durée", n'est pas satisfaisante sauf pour les matérialistes.





Des économistes ont tenté de surmonter l'obstacle et introduit la notion de "valeur travail", de valeur du service "travail", "abstraction" supposée être en propriété de chacun.



La démarche s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui comme le prouvent nombre de discours d'hommes de l'état, en passant par des ouvrages du type de celui de Gérard Debreu à la fin de la décennie 1950 qui n'hésitait pas à écrire que:





"Le premier exemple d'un service économique sera le travail humain.

Sa description est celle de la tâche accomplie [...]" (Debreu, 1960)

La notion de "travail" est, dans ces conditions, une absurdité d'économistes relayés par des politiques.



Et qu'une analyse économique, sans concept d'"acte humain", qui identifie le travail à un résultat d'action observé comme le faisait Debreu en évoquant la "tâche accomplie", n'y change rien.



La mesure du travail par une quantité digne d'intérêt reste à être trouvée en économie politique ...





3. Deux hypothèses.



L’économie politique a eu aussi pour hypothèses importantes

- que les choses sont rares et

- que "[l]es biens économiques peuvent se transformer les uns en les autres,

* soit matériellement, par la production,

* soit économiquement, par l'échange." (Pareto, 1896-97, §43)...

comme l'écrivait Vilfredo Pareto dans son Cours d'économie politique.



Tout se passait ainsi, tacitement, à la fin du XIXème siècle comme si la valeur, les choses, les biens économiques, etc. étaient des entités de pensée...



A écouter ces savants économistes qui partageaient le point de vue de Pareto, la "production", l'"échange" et la "capitalisation" étaient des phénomènes intimement liés (il n'était pas question de la consommation...) .



On ne peut que s'interroger sur ces phénomènes qui ne sont jamais que des actions humaines qu'a laissé de côté Pareto ...





4. Les résultats d'action.



Reste que, dès la première page de l'ouvrage cité, Pareto a prévenu que:





"3. Notre étude a pour objet les phénomènes qui résultent des actions que font les hommes pour se procurer les choses dont ils tirent la satisfaction de leurs besoins ou leurs désirs.



Il nous faut donc

- d'abord examiner la nature des rapports entre les choses et la satisfaction de ces besoins ou de ces désirs, et

- tâcher ensuite de découvrir les lois des phénomènes qui ont précisément ces rapports pour cause principale." (Pareto, 1896-97, §3).

De cette façon, il faisait référence, tacitement encore,

- à l'approche "autrichienne", toute nouvelle alors, de l'économie politique et

- à l'accent qu'elle mettait sur l'action humaine.



Rappelons, en passant, ce qu'est l'économie politique ou la science économique pour Ludwig von Mises (1881-1973) :

… "La science économique ne porte pas sur les biens et services,

elle porte sur les actions des hommes en action.



Son but n'est pas de s'attarder sur des constructions imaginaires telles que l'équilibre.

Ces constructions ne sont que des outils de raisonnement.



La seule tâche de la science économique est l'analyse des actions des hommes, c'est l'analyse des processus." (Mises, 1962, cf. ce texte),



après qu'il avait écrit, en 1949, dans le livre intitulé

[...] branche de la connaissance [...]

pour étudier les phénomènes de marché, c'est-à-dire

- la détermination des rapports d'échange mutuel entre les biens et services négociés dans les marchés,

- leur origine dans l'action humaine et

- leurs effets sur l'action ultérieure. et qu'il l'avait complété par ce texte (cf. billet de février 2010).