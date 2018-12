Par Georges Lane le vendredi 7 décembre 2018, 15:19 - Dernières - Lien permanent























Dès la première page du Cours d'économie politique (1896-97), Vilfredo Pareto prévenait que:



"Notre étude a pour objet les phénomènes qui résultent des actions que font les hommes pour se procurer les choses dont ils tirent la satisfaction de leurs besoins ou leurs désirs.



Il nous faut donc

- d'abord examiner la nature des rapports entre les choses et la satisfaction de ces besoins ou de ces désirs, et

- tâcher ensuite de découvrir les lois des phénomènes qui ont précisément ces rapports pour cause principale." (Pareto, 1896-97, §3).



Avec cette façon de s’exprimer, il se référait très vraisemblablement, mais tacitement

- à l'approche "autrichienne", toute nouvelle alors , de l'économie politique et

- à l'accent qu'elle mettait sur la notion d' « action humaine » (et plus généralement sur la « praxéologie »),

le "résultat de l'action humaine" pouvant être considéré désormais comme un type de « valeur » par excellence qui cachait la notion d'"action humaine".



Dans la seconde moitié du XIXème siècle, des économistes "autrichiens" avaient en effet commencé à mettre l'accent sur les conséquences logiques des « actions humaines », des actes économiques des gens plutôt que sur les résultats de ces actes, étant donnés leurs intentions, besoins ou désirs et le fait que la réalité économique n’était jamais que l’ensemble de tous ces résultats, observés ou non (cf. Asser, 1893).

Asser, H.L. (1893) “Frédéric Bastiat et les néo économistes autrichiens”, Journal des économistes, mars, pp. 337-346.



1. Un peu d’histoire sur la « théorie de la valeur ».



Mais Pareto laissait aussi entendre par son propos qu'il se séparait des auteurs « autrichiens » pour conserver l'approche originelle de l’économie politique, à savoir la « théorie de la valeur »,



Longtemps en effet, l'économie politique a procédé de la seule théorie dite "de la valeur".

Il ne semble pas excessif de dire que celle-ci a même été au départ de l'économie politique davantage que, par exemple, la « théorie de la quantité de monnaie » ou la « théorie du commerce international » (cf. ce



a. A partir de Frédéric Bastiat…



Dans un



Selon Bastiat, la "valeur", c'était alors:

- pour Adam Smith (1723-90), ce qui était dans la « matérialité » et la « durée » et donnait lieu aux objets matériels et services,

- pour Henri Storch (1766-1835), un jugement,

- pour Jean Baptiste Say (1767-1832), une utilité,

- pour David Ricardo (1772-1823), un travail,

- pour Nassau Senior (1790-1864), une rareté.



b. Remarques.



Soit dit en passant, les propos de Smith ne doivent pas cacher une analogie entre l’ « économie politique », nouvelle science alors, et la « mécanique », science physique du moment, sur la distinction faite par les savants entre la « matérialité » et la « durée », d’une part, et, d’autre part, leurs conséquences directes, comme les notions de « vitesse » ou d’« accélération », ou indirectes, comme les notions de « quantité de mouvement ou de « force ».



Storch avait mis l’accent sur le jugement de valeur de la personne sur la « chose » ou le « bien », types de « valeur ».



A sa façon, J.B. Say a été plus original en ciblant les notions de chose, de bien ou d'objet matériel, et en introduisant la notion d'« utilité » comme autre type de « valeur » qu’étaient celles-là (cf. un de ses livres



"Qu’entendez-vous par l’utilité ?



J’entends cette qualité qu’on certaines choses de pouvoir nous servir, de quelques manières que ce soit.



Pourquoi l’utilité d’une chose fait- elle que cette chose a de la valeur ?



Parce que l’utilité qu’elle a la rend désirable, et porte les hommes à faire un sacrifice pour la posséder.



On ne donne rien pour ce qui n’est bon à rien : mais on donne une certaine quantité de choses que l’on possède (une certaine quantité de pièces d’argent, par exemple) pour obtenir la chose dont on éprouve le besoin.

C’est ce qui fait sa valeur " (Say, op.cit., p. 12)



Malheureusement, simultanément, il a considéré que la chose/bien/objet matériel… était une qualité donnée à ce qui était cerné par l’esprit de la personne ... (cf.



N’écrivit-il pas dans son Catéchisme (1815) :



"Comment donne-t-on de la valeur à un objet ?



En lui donnant une utilité qu’il n’avait pas." (Say, op.cit., p.10)



Plus encore que la "valeur" - si on peut dire... -, l' « utilité » donnée faisait qu’elle était nécessairement subjective, mais cela cachait une ambiguïté.



On peut aussi regretter que Say ait été flou sur la notion de "service", l'autre type possible de « valeur » (« produit » incorporel et non pas corporel, immatériel et non pas matériel) dans la perspective de Smith, et diamétralement opposée à l'"objet matériel".



Comme l'objet matériel, le service a été cerné par l’intelligence de l’homme dès lors que celui-ci en recevait une, de sa part.



Peu a été écrit alors sur le sujet de l'utilité d'un service, peut-être est-ce à cause de sa mesure et parce qu'il était difficile de donner une quantité concrète à un service...



Pour sa part, Ricardo n'avait pas été original.

Dans la droite ligne de Smith, de la « matérialité » et de la « durée » données par le savant à partir de ce qui l’intéressait, il avait privilégié un objet non matériel, un "service", à savoir le "travail", sans le savoir ou en le sachant…

En mettant l’accent sur un des "facteurs de production" pris pour type de valeur, il cachait le privilège donné par l’économiste, à la production sur l'échange comme si la production était plus importante économiquement que l'échange...



La notion de « coût » a rassemblé divers types de « valeur » au nombre de quoi le « coût de production ou le « coût d’opportunité » (cf.



On regrettera d’ailleurs que Say ait contribué à la confusion qui a consisté à mettre en regard ce qu’il a dénommé « valeur » et la notion de « produit » :



Les choses auxquelles on a donné de la valeur ne prennent-elles pas un nom particulier?



Quand on les considère sous le rapport de la possibilité qu’elles confèrent à leur possesseur d’acquérir d’autres choses en échange, on les appelle des valeurs ;

quand on les considère sous le rapport de la quantité de besoins qu’elles peuvent satisfaire, on les appelle des produits. (Say, op.cit, p. 14)



Senior enfin n'avait pas été non plus original. Il avait mis l'accent sur un aspect de la « matérialité » et de la « durée » de Smith qu'il avait dénommé "rareté".



Reste que Bastiat s'était posé la question suivante :





"Faut-il voir le principe de la valeur dans l'objet matériel et, de là, l'attribuer par analogie, aux services ?".



Et Bastiat de répondre :





"Je dis que c'est tout le contraire, il faut le reconnaître dans les services et l'attribuer ensuite, si l'on veut, par métonymie, aux objets matériels."



Comme pour encadrer la notion de « valeur », il n’a pas hésité à parler de l’« utilité générale » et de la décomposer en « utilité gratuite » et « utilité onéreuse », et de l’« utilité commune ».



c. Les deux types de « valeur » originaux.



Ce florilège de Bastiat ne saurait cacher l'alternative ancienne à quoi il ne faisait pas référence et reprise, par exemple, par John Locke (1632-1704) entre « valeur d'usage » et « valeur d'échange ».

Elle s’articulait sur les propos d’Aristote ou de saint Thomas d’Aquin sur le sujet de la « valeur » (cf. Gordon, 1964 ou Kauder, 1953).

________________



Elle allait de pair avec le fonctionnement des droits de propriété, « récipient à valeur » selon l’expression de Jacques Rueff (1896-1978) dans son ouvrage intitulé



Elle ouvrait tacitement la voie en économie politique à l'action humaine d'usage ("usus") et à l'action humaine d'échange.

A sa façon, la notion d'"utilité" de Say a recouvert, implicitement, à la fois,

- le résultat de l’action qu’était la valeur d'usage ou la valeur d'échange et

- les deux actions elles-mêmes.





2. L’ajout de Vilfredo Pareto.



Au florilège de Bastiat qu’il a évoqué dans son Cours d'économie politique (1895-97), Pareto a ajouté les considérations de :

- Karl Marx (1818-83) qui faisait référence explicitement à la "marchandise" et au "travail" et dont lui-même n'a pas hésité à démontrer les erreurs (cf. par exemple Pareto, op. cit. §18),

- Gustave de Molinari (1819-1912) qui expliquait la valeur par l'"intensité comparée des besoins" (cf. ibid. §81) et

- W. Stanley Jevons (1835-82) qui a introduit le concept de "taux d'échange" d’une marchandise en une autre (cf. ibid. §74).



Pareto fait partie de ces économistes qui ont adhéré, dans la seconde moitié du XIXème siècle, à la notion d’ « utilité marginale » de la chose, du bien, etc. pour faire valoir le jugement que chacun pouvait donner à des éléments ultimes de choses, biens, etc. , bref de types de « valeur »…



Pareto de préciser ainsi:



"L'ophélimité élémentaire est le final degree of utility de Jevons, la marginal utility des auteurs anglais... "



Ce qui lui a permis de distinguer la notion d'"ophélimité élémentaire", nouvelle alors, de l'ancienne qu’était la notion d' « utilité ».



L'"utilité marginale", l’« ophélimité élémentaire » de Pareto, allait ainsi, à la fois,

- être distincte du jugement de "rareté des choses" et

- la dénommer ainsi (cf. Pareto qui a insisté dans son Cours sur son caractère subjectif et employé à cet effet la notion d’ « ophélimité » pour la distinguer de l’ « utilité objective »).



a. Carl Menger oublié.



On peut se demander pourquoi Pareto a été muet sur, par exemple, Carl Menger (1840-1921), un contemporain, et la précision que ce dernier a apportée à la « théorie de la valeur » .



Menger a en effet développé le sujet de la valeur dans son ouvrage intitulé



"La valeur n'est rien d'inhérent aux biens [...] [n'est] pas une propriété de ceux-ci, ni une chose indépendante existant en elle-même.

C'est un jugement que les individus font de l'importance des biens [...] la valeur n'existe pas en dehors de la conscience des individus" (Menger, 1871, pp.120-21)



Et par la suite, il a été admis que, comme la notion d’utilité, la notion de « coût » ne tombait pas du ciel, quelqu’un le dénommait ainsi:





"Cost cannot be measured by someone other than the decision-maker because there is no way that subjective experience can be directly observed" (Buchanan, 1969, p.42)



b. Economie politique et science économique.



Le choix de Pareto est aussi problématique tant ses propos sont loin de ceux de Smith sur l’économie politique, d’une part, et, d’autre part, laissent mal anticiper ceux de Ludwig von Mises (1881-1973) sur la science économique.



En 1776 , Smith voyait dans l'économie politique une branche des connaissances du législateur et de l'homme de l'état et précisait:





« L'Économie politique, considérée comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'État, se propose deux objets distincts :

- le premier, de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante, ou, pour mieux dire, de le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette subsistance abondante ;

- le second, de fournir à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public; elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. » (Smith, 1776)



On remarquera en passant que, d’abord, le "législateur" n'existe pas.

C'est une façon de parler.

Existent des êtres humains qui ont choisi, comme actions à mener, de s'intéresser au droit et de faire aboutir ce à quoi ils songent.



Ensuite, l'"homme d'état" existe mais ses capacités à comprendre la réalité économique posent des problèmes à tout un chacun, pour ne pas parler de tout ce qu'il veut voir se réaliser, en général, par la force violente.



Enfin, pour certains économistes, l’économie politique est une branche des connaissances non pas du législateur et de l’homme d’état, mais de vous et moi comme l’ont expliqué les « auteurs autrichiens ».



C’est ainsi que Mises est à 180 degrés à la fois de Pareto et de ce qu’a écrit Smith quand il expliquait par exemple en 1962



"La science économique ne porte pas sur les biens et services, elle porte sur les actions des hommes qui agissent.

Son but n'est pas de s'attarder sur des constructions imaginaires telles que l'équilibre.

Ces constructions ne sont que des outils de raisonnement.



La seule tâche de la science économique est l'analyse des actions des hommes, c'est l'analyse des processus." (Mises, 1962),



après qu'il avait écrit, en 1949, dans le livre intitulé



après qu'il avait écrit, en 1949, dans le livre intitulé L'action humaine , que la science économique avait pour domaine les phénomènes de marché expliqués par les actes des êtres humains et était une:

"[...] branche de la connaissance [...]

pour étudier les phénomènes de marché, c'est-à-dire

- la détermination des rapports d'échange mutuel entre les biens et services négociés dans les marchés,

- leur origine dans l'action humaine et

- leurs effets sur l'action ultérieure."



On regrettera, en passant, que Mises parlât, sans précision, de « biens » plutôt que d’un autre type de « valeur » .



Les "biens et services" - que je préfèrerais dénommer « objets matériels et services » - ne sont que des valeurs particulières, résultats des actions menées par vous et moi, que vous et moi leur donnons.

De ce point de vue, Mises reprenait ce qu’avait écrit Frédéric Bastiat sur le sujet .



Quant à Friedrich von Hayek, autre économiste autrichien, il a complété la définition en 1939, en partie par avance…, en écrivant que:





"Dans les sciences sociales, toutefois, la situation est exactement l'inverse [... des sciences naturelles].



D'une part, l'expérimentation est impossible : nous ne pouvons donc connaître des règles définies dans le phénomène complexe comme dans les sciences naturelles.



D'autre part, la situation de l'homme à mi-chemin entre les phénomènes naturels et les phénomènes sociaux - dont il est l'effet en ce qui concerne les premiers, et la cause, en ce qui concerne les seconds - prouve que les faits essentiels de base dont nous avons besoin pour l'explication du phénomène social participent - de l'expérience commune et - de la matière de nos pensées.



Dans les sciences sociales, ce sont les éléments des phénomènes complexes qui sont connus, sans aucune contestation possible [...]



Or l'existence de ces éléments est tellement plus certaine que l'existence des règles quelconques dans le phénomène complexe auquel ils donnent naissance, que ce sont eux qui constituent le vrai facteur empirique dans les sciences sociales. [...]

dans les sciences sociales, [le processus de déduction] - part directement d'éléments empiriques connus et - les utilise à la découverte des règles dans les phénomènes complexes que l'observation directe ne peut établir" (Hayek, 1939).