La rotation naturelle de quoi que ce soit est un élément d'une géométrie

- d'un type de changement, déplacement, passage, mouvement, révolution d'une matière, d'un corps, d'une corpuscule ou

- d'un type de propagation d'une onde.





1. "Lune", "Terre" et "Soleil".



"Lune", "Terre" et "Soleil" sont les noms donnés à trois matières grosso modo sphériques, observées ou observables par leur mouvement, leur déplacement, leur révolution, etc. dans l'espace de l'univers, par vous et moi.



Qu'on le veuille ou non, les révolutions de la Lune, de la Terre et du Soleil ont existé avant que l'homme apparût dans l'espace de l'univers, la réalité, le monde, etc. ...





2. Les révolutions de la Lune.



. La matière sphèrique dénommée "Lune" tourne sur soi-même, autour d'un axe de rotation.



Le diamètre moyen de la Lune est :



3 474 km



d'où un périmètre moyen de l'ordre de 10 800km à son "équateur"...





Rien ne tourne autour de la Lune.



a. La Lune tourne autour de la terre.



La distance moyenne séparant la matière sphérique "Lune" de la matière sphérique "Terre" est de 381 500 km .



La "circonférence orbitale" de la Lune, le périmètre de la Lune autour de la Terre, sa "révolution", est de 2 449 000 km.









En d'autres termes, la révolution de la sphère "Lune" autour de la sphère "Terre" dure en moyenne 28 jours...



D'où une vitesse moyenne de la Lune :



de l'ordre de 88000km/jour,

de 3700km/heure.



b. Remarque : la synchronicité.



Le "verrouillage gravitationnel" conduit la Lune à avoir un mouvement de rotation sur son axe en un temps égal au temps qu'elle met pour parcourir une révolution, une orbite, autour de la Terre.



En dehors des effets de libration, cela mène la Lune à avoir toujours la même face orientée vers la Terre, comme montré ci-dessous sur l'animation de gauche (Lune montrée en vue polaire, dessin pas à l'échelle).







La longueur de sa "rotation quotidienne", de sa révolution, son périmètre chaque jour, est entre 0km et 40000km, selon la latitude choisie :- de l'ordre de 40 000km à l'équateur,- de l'ordre de 27000km à Paris,- de l'ordre de 0 km aux pôles.. A la surface de la matière sphèrique "terre", jusqu'à présent, l'homme naît, vit et meurt.. Qu'il y prête attention ou non, il est naturellement mobile, a un mouvement, un déplacement naturelmême s'il exclut qu'il soit immobile...même s'il croit ne pas l'être...Naturellement, l'homme tourne en effet en permanence autour d'un axe de rotation en vivant sur terre:- vitesse de l'ordre de 1700km/h à l'équateur,- vitesse de 1125km/h à Paris,- immobilité ... aux pôles.Longtemps, il n'a pas eu conscience que- la terre tournait autour d'un axe de rotation et- lui-même, en étant accroché à sa surface, se déplaçait en permanence sans le savoir...Longtemps, il ne l'a pas observé.La "rotation" de la Terre autour du Soleil, sa révolution, le périmètre, est de l'ordre :de 500 millions de km oud'une année (de 365 jours).. Le "jour" et la "nuit" n'existent pas sur Terre comme on veut bien le dire...Il n'y a pas alternance du "jour" et de la "nuit".Cette erreur tient à une mauvaise façon de parler des "rayons" de la lumière du Soleil sur la Terre.. La rotation naturelle de la matière sphèrique "Soleil" autour de son axe, sa révolution, est de 7 jours (d'une semaine) ...Géométriquement :. Le Soleil a un rayon moyen de 695 842km,- un diamètre de l'ordre de 1.4millions km et donc- un périmètre "équatorial" de l'ordre de 4.4 millions km.Autour du Soleil gravitent sept planètes , autres que la Terre, au moins cinq planètes naines , de très nombreux astéroïdes et comètes et une bande de poussière Comme la Lune et la Terre, le Soleil suit un périmètre de cheminement naturel autour d'un centre.Le Soleil orbite autour du "centre galactique" en 225 à 250millions d'années ( année galactique ).. Le Soleil est composée des deux éléments du tableau périodique de Dmitri Mendeleiev hydrogène (75 % de la masse ou 92 % du volume) et hélium (25 % de la masse ou 8 % du volume). Dans la classification astronomique , le Soleil est une étoile de type naine jaune d'une masse d'environ 1,9891 × 10Le Soleil est considéré comme l’ étoile du Système solaire Le Soleil représente à lui seul environ 99,854 % de la masse du Système solaire ainsi constitué, Jupiter représentant plus des deux tiers du reste.. Le Soleil émet des ondes lumineuses.. Le Soleil fait aussi partie de la galaxie dénommée Voie lactée Il se situe à environ 8(∼26 100) du centre galactique , dans le bras d'Orion Le système solaire est une très petite partie de la "voie lactée" (flèche rouge dans les tableaux ci-dessous).

Le but de leurs observations était d’utiliser ces étoiles pour mesurer l’âge du groupe globulaire.





Un ensemble compact d’étoiles a été visible dans les franges extérieures de la zone observée avec



Après une analyse minutieuse de leur luminosité et de leur température, les astronomes ont conclu que ces étoiles n'appartenaient pas à la grappe - qui fait partie de la



Notre voisin cosmique récemment découvert, surnommé Bedin 1 par les astronomes, est une galaxie allongée de taille modeste.

Elle ne mesure que 3 000 années-lumière environ dans sa plus grande étendue - une fraction de la taille de la Voie Lactée.

Non seulement elle est minuscule, mais elle est également incroyablement faible.

Ces propriétés ont conduit les astronomes à la classer comme galaxie sphéroïdale naine

Les galaxies naines sphéroïdales se définissent par leur petite taille, leur faible luminosité, leur manque de poussière et leurs vieilles populations stellaires.

On connaît déjà 36 galaxies de ce type dans le groupe local de galaxies , dont 22 sont des galaxies satellites de la Voie lactée.

Bien que les galaxies naines sphéroïdales ne soient pas rares, Bedin 1 présente certaines caractéristiques remarquables.

Il s'agit non seulement de l'un des quelques sphéroïdes nains ayant une distance bien établie, mais il est également extrêmement isolé.

Il se situe

- à environ 30 millions d'années-lumière de la Voie lactée et





En raison de son isolement - qui ne provoquait pratiquement aucune interaction avec les autres galaxies - et de son âge, Bedin 1 est l'équivalent astronomique d'un fossile vivant du début de l'univers.



La découverte de Bedin 1 a été une découverte vraiment fortuite.



Très peu d'images de Hubble permettent de voir des objets aussi pâles, et elles ne couvrent qu'une petite partie du ciel.

Les futurs télescopes à large champ de vision, tels que le











D'après les propriétés de ses étoiles, les astronomes ont pu en déduire que la galaxie est vieille d'environ 13 milliards d'années - presque aussi vieille que l'univers lui-même.

En raison de son isolement - qui ne provoquait pratiquement aucune interaction avec les autres galaxies - et de son âge, Bedin 1 est l'équivalent astronomique d'un fossile vivant du début de l'univers.

La découverte de Bedin 1 a été une découverte vraiment fortuite.

Très peu d'images de Hubble permettent de voir des objets aussi pâles, et elles ne couvrent qu'une petite partie du ciel.

Les futurs télescopes à large champ de vision, tels que le télescope WFIRST , disposeront de caméras couvrant une zone beaucoup plus vaste du ciel et pourraient en trouver beaucoup plus de voisins galactiques.

Au sein de la galaxie(cf. http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2019/01/un-troisieme-trou-noir-de-grande-masse.html en janvier 2019, a été découvert un troisième "trou noir".D'une masse de 32 000 masses solaires,il serait situé à 23 années-lumière du trou noir supermassif Sgr A.... D'autres "systèmes" comparables au système solaire ont été découverts récemment.D'autres axes de rotation naturelle des planètes existent ... hors du système solaire, même si. Question : other stars have planetary systems like our own?Answer : Yes -- one such system is Kepler-90 Cataloged by the orbiting Kepler satellite , an eighth planet has now been discovered giving Kepler-90 the same number of known planets as our Solar System.Similarities between Kepler-90 and our system include a G-type star comparable to our Sun, rocky planets comparable to our Earth, and large planets comparable in size to Jupiter and Saturn Differences include that all of the known Kepler-90 planets orbit relatively close in -- closer than Earth's orbit around the Sun -- making them possibly too hot to harbor life.However, observations over longer time periods may discover cooler planets further out. Kepler-90 lies about 2,500 light years away, and at magnitude 14 is visible with a medium-sized telescope toward the constellation of the Dragon ( Draco ). Exoplanet-finding missions planned for launch in the next decade include TESS WFIRST , and PLATO C'est ainsi que le "système Kepler-90" est comparable au "système solaire".Les planètes de Kepler-90 ont une configuration similaire à celle de notre système solaire, avec- de petites planètes trouvées en orbite à proximité de leur étoile et- des planètes plus grandes situées plus loin.Dans notre système solaire, ce schéma est souvent considéré comme une preuve que les planètes extérieures se sont formées dans une partie plus froide du système solaire, où la glace d'eau peut rester solide et s'agglomérer pour former des planètes de plus en plus grandes.Notre système solaire est maintenant lié à la plupart des planètes autour d'une seule étoile, avec la découverte récente d'une huitième planète entourant Kepler-90, une étoile semblable au Soleil située à 2 545 années-lumière de la Terre.Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA pour étudier certaines des étoiles les plus anciennes et les plus faibles de l’amas globulaire NGC 6752 ont fait une découverte inattendue.Ils ont découvert une galaxie naine dans notre arrière-cour cosmique, à seulement 30 millions d'années-lumière.La découverte a été publiée dans la revue Avis mensuels de la Société royale d’astronomie: Lettres.Une équipe internationale d’astronomes a récemment utilisé le télescope spatial Hubble de la NASA et de l’ESA pour étudier les étoiles naines blanches dans le groupe globulaire